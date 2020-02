Siracusa, raccolta differenziata: copertura totale nelle zone balneari, verso la rimozione dei cassonetti

E' partita, e ha coperto l'intero territorio, la raccolta dei rifiuti porta a porta nelle zone balneari a Siracusa. Un risultato importante per una città che certamente ha ancora tanto da imparare per quanto riguarda la differenziata. E' lo stesso assessore all'Igiene Urbana, Andrea Buccheri, a darne notizia con orgoglio.

C'è alta aspettativa in termini di rifiuti, con l'obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata che ultimamente aveva subito una contrazione.

Adesso il prossimo obiettivo è la rimozione totale dei cassonetti nelle zone balneari. Ancora complessa la situazione, invece, al quartiere Grottasanta dove ancora il servizio non è totalmente partito.