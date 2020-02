Siracusa, problema rifiuti alla fiera del mercoledì: inasprimento sanzioni dalla prossima settimana

E' ancora ampio il problema dei rifiuti alla fiera settimana del mercoledì a Siracusa. Ogni settimana, da anni, è sempre la stessa storia: la bancarelle vanno via, ma tantissimi i rifiuti e i sacchetti abbandonati nel piazzale davanti al Parco Robinson, nonostante l'Amministrazione comunale abbia provveduto a consegnare i sacchi per cercare di eliminare il problema.

Ma questo non è bastato. Questa mattina prove generali della Polizia municipale non solo finalizzati alla caccia allo sporcaccione, ma anche ad eliminare gli abusivi.

Unico problema che, proprio oggi, probabilmente causa maltempo, non tutti i venditori erano presenti.

Ma il Comune non demorde e, in accordo con la municipale, già dalla settimana prossima si è concordato di rafforzare la presenza degli agenti e sanzionare, ancora in maniera più netta, coloro che infrangono le regole.