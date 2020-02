Siracusa, appalto rifiuti: proroga per Tekra fino ad aprile

Proroga per Tekra, la ditta che attualmente gestisce l'igiene urbana a Siracusa almeno fino ai primi di aprile. A darne notizia l'assessore all'Igiene urbana, Andrea Buccheri.

Attende il passaggio di consegne Tech. Servizi srl, ditta che si è aggiudicato l'appalto per sette anni per una spesa presunta di 132,5 milioni di euro.

Il motivo dei tempi allungati sarebbero da ricercare il alcune verifiche che gli uffici comunali stanno effettuando prima del cambio del gestore