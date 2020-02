Siracusa, cocaina in auto in viale Tunisi: arrestati due uomini

Sono stati notati in viale Tunisi mentre trafficavano a bordo di due autovetture. Da qui è scattato il controllo dei Carabinieri, a Siracusa, che ha portato all'arresto di Claudio Barone, disoccupato di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e F.M. di 29 anni, disoccupato.

I due avrebbero nascosto a bordo di un mezzo circa 270 grammi di cocaina, suddivisi in 4 involucri.

Gli uomini associati alla Casa Circondariale di “Cavadonna”