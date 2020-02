Canicattini Bagni, il Comune attiva WhatsApp per comunicare veloce con i cittadini

E' attivo da Febbraio 2020 il servizio di informazione per il cittadino tramite messaggistica WhatsApp. Il cittadino sul cellulare potrà ricevere informazioni di interesse collettivo, dalle emergenze agli eventi, ai bandi, alle scadenze, ordinanze, servizi, opportunità, domande da presentare, e quant’altro di pubblico interesse, comprese foto, filmati e registrazioni audio.

Il numero per il servizio WhatsApp è unidirezionale

Per attivare il servizio, che è in modalità “Broadcast”, per cui gli utenti iscritti non vedranno gli altri contatti, è sufficiente salvare nella rubrica del proprio telefono il numero telefonico +39 3402122182 con la scritta consigliata “Info Comune Canicattini B.”, e inviare il messaggio “Iscrivimi” seguito da Nome e Cognome.