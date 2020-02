Augusta, Centro Regionale Amianto: l'Asp promuove un evento formativo su patologie d’asbesto

“Centro Regionale Amianto: una realtà sulla gestione delle patologie d’asbesto”. Questo il titolo dell'evento formativo promosso dall'Asp di Siracusa organizzato dall’Unità operativa Formazione permanente dell’Azienda che si terrà nella sala conferenze dell’ospedale Muscatello di Augusta venerdì 7 febbraio 2020 con inizio alle ore 9.

Con l’entrata a regime del “Centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi anche precoce delle patologie da amianto” istituito all’ospedale Muscatello in ottemperanza alla legge regionale 10 del 29 aprile 2014, a servizio di tutte le realtà interessate della regione Sicilia con il più ampio obiettivo di assistere in maniera olistica quanti sono stati esposti alle fibre d’amianto, il corso formativo avrà la finalità di condividere in ambito regionale gli aspetti scientifici della problematica amianto, le modalità di intervento, di accesso alle prestazioni, per la migliore presa in carico degli esposti, analizzando le prospettive future.

All’evento sono stati attribuiti 6 crediti formativi per la figura professale di medico.

I lavori saranno aperti dal direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, dai direttori sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu e Salvatore Iacolino. L’evento si concluderà alle ore 14 con una tavola rotonda su “Prospettive future per la realizzazione di una rete per la gestione dei casi sul territorio”