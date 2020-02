Melilli, riduzione orario lavorativo: pulizieri Conforama domani in sciopero

Sciopero domani, per tutta la giornata, per le dipendenti della CSP società cooperativa, l'impresa addetta alle pulizie presso il centro commerciale Conforama di Melilli.

La manifestazione è stata indetta dalla Fisascat Cisl territoriale, che denuncia una riduzione delle ore lavorative con conseguente riduzione dello stipendio. Non solo. Da quanto riferisce il sindacato, l'azienda avrebbe imposto trasferimenti in altri territori e avrebbe intimato ad altre tre dipendenti di accettare la riduzione oraria a partire dall’inizio di febbraio.”altrimenti avrebbero provveduto in modo unilaterale.

La Fisascat Cisl Ragusa Siracusa ha chiesto all’Ispettorato del lavoro un incontro urgente alla presenza di CSP e della committente Conforama.

“Crediamo sia indispensabile un intervento fermo e deciso di Conforama – dice Teresa Pintacorona – Il silenzio su questa vicenda non aiuta a risolvere una questione grave che mette in discussione la dignità delle lavoratrici e la stessa qualità del servizio. Se CSP ritiene di non poter gestire questo appalto, ci ripensi e rimetta in discussione il proprio ruolo e la propria capacità aziendale.”