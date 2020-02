Priolo Gargallo, telecamere per la prevenzione degli incendi boschivi: il progetto ottiene i fondi

E' stato ammesso a finanziamento comunitario il progetto di installazione di telecamere per la prevenzione degli incendi boschivi, per un importo di 426 mila 600 euro.

A darne notizia è il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni.

Secondo quanto prevede il progetto, sara realizzata una rete di telerilevamento e monitoraggio, lungo il litorale, nell’area SIN Natura 2000. Sono 26 i punti individuati per l’installazione di telecamere, alcune delle quali all’interno della Riserva Saline, alimentate con pannelli fotovoltaici.

“Un altro progetto ammesso a finanziamento comunitario – ha sottolineato il Sindaco, Pippo Gianni – insieme a quello che prevede la riqualificazione del litorale di Marina di Priolo, con l’eradicazione delle piante alloctone infestanti, che hanno invaso anche la vicina riserva, non permettendo la ricostituzione dell’habitat naturale”.

I due progetti, per un importo complessivo di 690 mila euro, sono stati redatti dal Dirigente dell’Ufficio competente, Domenico Mercurio, insieme ad esperti del settore, come il Direttore della Riserva Naturale Orientata, Fabio Cilea.