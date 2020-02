Siracusa, rubano bottiglie di liquori in un supermercato: arrestati

Avrebbe rubato alcune bottiglie di liquori da un supermercato di Via Elorina, a Siracusa. Per tale motivo, Adolfo Terranova (40 anni) e Santa Nabbelli Gaby (39 anni), entrambi avolesi, sono stati rintracciati in Contrada Spalla, nel Comune di Melilli, e arrestati dalla Polizia di Stato per il reato di furto. I due erano ancora in possesso della refurtiva.