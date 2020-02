Siracusa, Polizia e unità cinofile in via Italia 103: trovate 142 dosi di cocaina e marijuana, arrestato un uomo

Controlli antidroga della Polizia di Stato, insieme alle unità cinofile, ieri, in via Italia 103, nota piazza di spaccio siracusana.

All'interno dell'androne di un palazzo, è stato sorpreso a cede dosi di stupefacente, ad un assuntore locale, Stefano Fazio, siracusano di 37 anni, già conosciuto alle forze di polizia.

A seguito di perquisizione personale, Fazio è stato trovato in possesso di 124 dosi di cocaina, 18 dosi marijuana, un rilevatore elettrico per il controllo delle banconote, una mazza da baseball in legno e 830 euro in contanti.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Fazio è stato arrestato e condotto in carcere.