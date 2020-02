No allo scioglimento del comune di Avola, la soddisfazione di Italia Viva

“Il provvedimento firmato nella giornata di ieri dal Ministro dell’Interno con il quale si esclude l’ipotesi di scioglimento del comune di Avola è una bella notizia sia per i cittadini avolesi sia per tutta la zona sud della provincia di Siracusa”.

Così intervengono i due coordinatori di Italia Viva Siracusa, Tiziano Spada e Alessandra Furnari, commentando la notizia arrivata ieri, martedì 4 febbraio direttamente dal Viminale.

Una commissione di indagine ha verificato atto per atto concludendo che non esistono i presupposti per lo scioglimento del Comune.

“In un contesto di difficoltà generale vissuto da pressoché tutti i comuni della zona Sud, immaginare un ennesimo passo indietro fatto dalla politica in un centro nevralgico come Avola avrebbe potuto avere conseguenze certamente nefaste. Dal nostro ruolo di opposizione, auguriamo buon lavoro all’amministrazione comunale, sul cui operato però continueremo a vigilare con la solita attenzione”.

"Siamo e resteremo all’opposizione di questa amministrazione – dichiara il consigliere comunale Nuccio Inturri – ma aver evitato lo scioglimento per mafia del comune rappresenta una buona notizia per tutti; continueremo a confrontarci anche duramente nel merito dei provvedimenti, ma sempre e comunque nell’alveo della dialettica politica”.

“Non condividere il modo con il quale la città di Avola è amministrata non significa e non significherà mai augurare il male per i suoi cittadini – aggiunge il consigliere Nino Amato – ecco perché l’ipotesi di scioglimento per mafia era vista con preoccupazione anche dall’opposizione. Da oggi però continueremo a svolgere il nostro ruolo in consiglio comunale e anche fuori, come sempre nell’interesse esclusivo dei cittadini”.