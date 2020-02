Nuovi casi di contagio da Coronavirus in Cina, ora oltre 24.300

Il numero dei casi di coronavirus accertati in Cina ha raggiunto quota 24.324, in una giornata segnata da un balzo dei contagi, che nelle ultime 24 ore hanno toccato 3.887 persone. Lo fa sapere la Commissione sanitaria nazionale nel suo bollettino quotidiano ufficiale. Ieri si sono registrati 65 decessi, tutti nella provincia di Hubei, che portano il totale dall'inizio dell'epidemia a 490. Almeno 10 passeggeri della nave da crociera in quarantena in Giappone sono risultati positivi ai test del nuovo coronavirus. Lo riferiscono i media giapponesi citando il ministro della Salute. Il Giappone aveva messo ieri in quarantena la Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama perchè alcune persone avevano sviluppato i sintomi del morbo dopo lo sbarco di un contagiato a Hong Kong il 25 gennaio scorso.