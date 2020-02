Siracusa, nuovo sportello bancario all'interno del Palazzo di Giustizia: pubblicato bando di gara

E' stato pubblicato, sul sito del Comune di Siracusa, il bando di gara per la locazione di immobile di proprietà comunale all'interno del Palazzo di Giustizia da adibire a sportello bancario.

Si tratta di un'area di oltre 36mq dove all'interno risiede già uno sportello bancario e colui che otterrà l'appalto non potrà cambiare destinazione d'uso dell'immobile.

Il canone annuo a base d'asta è di 4mila euro, e la gara sarà aggiudicata in base all'offerta più conveniente. L'aggiudicatario, oltre ai 4mila euro (oltre l'incremento in sede di gara), dovrà versare in due rate anticipate l'importo di mille e 600 euro per le utenze elettriche.

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione tutti gli operatori bancari che hanno uno sportello aperto al pubblico sul territorio del Comune di Siracusa.

C'è tempo per la presentazione delle istanze fino alle 12 del 17 febbraio. Il giorno dopo, stessa ora, saranno aperte le buste.