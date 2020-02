Avola, Ministero dell'Interno: nessuno scioglimento per il Comune

"E’ una bellissima giornata": così il sindaco di Avola Luca Cannata ha commentato sul suo profilo Facebook la notizia della chiusura del procedimento avviato a maggio dello scorso anno per accertare eventuali infiltrazioni mafiose nel Comune.

Questo quanto ha stabilito il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che ha firmato il decreto di chiusura del procedimento.

Una commissione di indagine ha verificato atto per atto concludendo che non esistono i presupposti per lo scioglimento del Comune.

“Vorrei ricordarlo come il decreto del bene – aggiunge Cannata – che, finalmente, rende giustizia all’operato di questa amministrazione. Abbiamo lavorato in questi 8 anni per la crescita della città, dal piano di riequilibrio finanziario, sotto l’occhio attento della Corte dei Conti, fino alle opere pubbliche e allo sviluppo turistico. Sono stato coinvolto in un paradosso incredibile che, finalmente, si è risolto, perché proprio io, sono stato minacciato più volte da esponenti mafiosi”.