Blitz in una delle piazze della movida siracusana in Ortigia, sanzioni e sequestro di droga

E' stato un vero e proprio blitz dei Carabinieri quello che si è verificato nella notte a Piazza dei Mergulensi, uno dei cuori pulsanti della movida in Ortigia.

A dare supporto alle attività di controllo anche personale della Polizia municipale, militari in borghese e personale Asp.

Capillari i controlli da parte dell'Asp nei pub adiacenti alla piazza al fine di verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare e dei regolamenti comunitari sanitari.

A due pub, sorpresi a somministrare bevande alcoliche a minorenni e privi delle condizioni igienico – sanitarie prescritte, sono state elevate pesanti sanzioni.

Inoltre, proprio Piazza Mergulensi è da tempo protagonista di varie segnalazioni dei residenti per il caos e per il parcheggio selvaggio. In questo senso i controlli della Municipale che hanno portato alla notifica di ben 10 multe.

Infine, nel vicoletto, sono state trovate 13 dosi di cocaina per un peso complessivo di quasi 4 grammi, 6 dosi di marijuana per un peso complessivo di 6 grammi e 2 dosi hashish per un peso complessivo di circa 1 grammo. Lo stupefacente, destinato allo spaccio, è stato posto sotto sequestro.