Siracusa, inaugurato il secondo "Muro della gentilezza" della Consulta Civica

Inaugurato questa mattina a Siracusa, in via Rubino, il secondo "Muro della gentilezza", l'iniziativa della Consulta Civica a favore dei senzatetto del capoluogo, per fornire loro indumenti e coperte aiutandoli così ad affrontare meglio i rigori delle temperature invernali.

Questa nuova installazione è stata realizzata in ferro, per resistere e far desistere quei vandali che una ventina di giorni fa avevano distrutto quella precedente. Il nuovo "Muro della gentilezza", realizzato grazie all'opera realizzata a titolo totalmente gratuito di un artigiano siracusano, Stefano Zanghi, sarà successivamente decorato e a questo proposito la Consulta lancerà un bando di Concorso di idee.

Così questa mattina il presidente della Consulta Civica, Damiano De Simone e l'assessore alla Cultura della Consulta, Sara Fiore: "La Consulta vuole rilanciare il nuovo muro della gentilezza e dimostrare che Siracusa reagisce unita contro il vandalismo ed ad ogni altra forma di violenza. Ci pieghiamo ma non ci spezziamo, adesso provino a spezzare questo."