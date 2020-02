Lentini, via al progetto per la riqualificazione del vecchio Consorzio Agrario e l’ex lavatoio

Sarà presentato venerdì alle 10, nell'Aula Consiliare del Comune di Lentini, il progetto per la riqualificazione del vecchio Consorzio Agrario e l’ex lavatoio di Lentini, in presenza dei rappresentanti Iacp e del Comune, frutto di un protocollo d'intesa.

Il Piano Integrato Locale in corso di elaborazione da parte dell’I.A.C.P. di Siracusa prevede la realizzazione di alloggi sociali nei piani superiori del fabbricato e di servizi vari al territorio nel piano terra e nel comparto circostante (Uffici, servizi commerciali, arredo urbano, piantumazione essenze arboree, panchine, cestini, pensilina per ombreggiatura); l’ex lavatoio, invece, diventerà un urban center, spazio cittadino dedicato a incontri, dibattiti, eventi.