Siracusa, incontri di conversazione in lingua inglese: aperte le iscrizioni

Aperte le iscrizioni per gli incontri di conversazione in lingua inglese, della durata di 60 minuti, nei locali della Biblioteca comunale in via dei Santi Coronati 46 a partire da lunedì 10 febbraio alle ore 10.00.

Gli incontri, gratuiti, ai quali si potrà accedere dopo iscrizione, sono riservati esclusivamente ad utenti già in possesso di un buon livello di conoscenza della lingua per un massimo di 10 unità.