Siracusa, Enzo Vaccaro nominato presidente del comitato Inps

E' stato nominato, all'unanimità, presidente del comitato Inps Enzo Vaccaro, già componente della segreteria provinciale della Cgil.

Vaccaro ha guidato per 8 anni la Funzione Pubblica della Cgil. Da 8 anni è nella segreteria provinciale del sindacato con il ruolo organizzativo, ma prima ancora, e per tanti anni, si è occupato di sanità.

''Ringrazio la CGIL per avermi segnalato per ricoprire questo importante ruolo, così come ringrazio il comitato che mi ha votato all'unanimità - dichiara Enzo Vaccaro - Cercherò ovviamente di essere all'altezza: garantisco il mio massimo impegno che onorerò con la assoluta onestà intellettuale, quella stessa che ha segnato la mia storia sindacale. Ovviamente quello cge il comitato INPS andrà a svolgere, con la mia presidenza, sarà un lavoro collegiale''.