Francofonte, scomparsa 58enne: il caso a "Chi l'ha visto"

Dal 7 gennaio non si hanno più sue notizie: Salvatore Miceli, 58 anni, di Francofonte, da quel giorno, è scomparso nel nulla. Il suo caso, da ieri, è attenzionato dalla trasmissione di Rai 3, "Chi l'ha visto", condotta da Federica Sciarelli, che ha diramato foto e informazioni sull'uomo. Miceli, divorziato da alcuni anni, ha 3 figli. E’ un bracciante agricolo che, nel luglio 2019 ha perso il lavoro. Dal 7 gennaio scorso, quando i vicini di casa lo hanno visto per l'ultima volta, sono state avviate le ricerche da parte dei Carabinieri. L'uomo non ha con sé il cellulare né i documenti.

Anche il Comune, dal proprio sito istituzionale, il 16 gennaio scorso, aveva lanciato un appello a quanti potessero averlo incrociato a fornire informazioni utili al suo ritrovamento.