Siracusa, salvi i posti di lavoro per le Guardie Particolari Giurate all'Asp

Salvato il posto di lavoro per 23 dipendenti Guardie Particolari Giurate che prestano servizio presso le sedi dell’ASP di Siracusa.

A darne notizia è l'Ugl. Le società subentranti, infatti, hanno garantito e sottoscritto l’accordo per assorbire 22 unità di cui due Part-time mentre una unità rimarrà in capo alla ditta uscente.