L’Avis di Siracusa dona una targa al Comando dei Vigili del Fuoco

Una targa in segno di gratitudine per il lavoro svolto a Siracusa. Questo il senso della targa che, giovedì alle 12, il presidente dell'Avis comunale di Siracusa, Nello Moncada, consegnerà al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ing. Michele Burgio.

“Oltre ad essere vicini di casa - afferma Nello Moncada - l’Avis Comunale di Siracusa con il comando dei Vigili del fuoco sono cugini negli ideali e nell’impegno che entrambi mettono per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei suoi concittadini. I nostri donatori sono dei piccoli eroi perché periodicamente e gratuitamente donano qualcosa di sé per gli altri, mentre i vigili del fuoco mettono ogni giorno a repentaglio la loro vita per un senso di dovere civico. E’ per questo, conclude il Presidente dell’Avis Comunale di Siracusa, che tutto il direttivo della nostra associazione ha deciso di donare questa targa in segno di profonda gratitudine”.