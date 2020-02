Siracusa, allievi agenti della Polizia di Stato: indetto concorso pubblico

E' stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato.

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 gennaio 2020.

Tutti gli atti sono consultabili anche sul sito www.poliziadistato.it.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 2 marzo 2020.

Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusivamente, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito https://concorsionline.poliziadistato.it entro e non oltre le ore 23.59 del 2 marzo 2020.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web www.poliziadistato.it .