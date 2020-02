Noto, truffa e ricettazione in concorso: denunciati in quattro

E' accusato di ricettazione in concorso di monili d'oro. Per tale motivo, la Polizia di Stato di Noto, a seguito di indagini, ha denunciato B.S. di 26 anni e B.A. , marocchino di 22 anni.

Gli Agenti hanno, inoltre, denunciato due coniugi catanesi per il reato di truffa in concorso, per avere ricevuto il pagamento di pneumatici mai inviarli al compratore.