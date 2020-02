Avola, la minaccia e si impossessa del suo reddito di cittadinanza: arrestato

Avrebbe più volte minacciato e offeso la propria convivente. Per maltrattamenti in famiglia, estorsione e minacce a pubblico ufficiale, la Polizia di Stato ha arrestato, in flagranza di reato, un avolese di 28 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine. L’uomo, inoltre, si sarebbe impossessato della scheda con il reddito di cittadinanza intestato alla donna, rendendosi responsabile del reato di estorsione.

La vittima si è recata in Commissariato per denunciare il compagno che l’ha raggiunta negli uffici della Polizia tentando di dissuaderla, con la minaccia, dal proprio intento, minacciando anche il personale di polizia.