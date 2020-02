Pachino, sarebbe il responsabile dell’incendio doloso di otto autovetture: arrestato 32enne. VIDEO

Avrebbe incendiato otto autovetture la scorsa notte del 27 ottobre, e per tale motivo Salvatore Casella, 32 anni di Pachino, già noto alle forze di Polizia, è stato arrestato, dietro mandato della Procura di Siracusa.

Quella notte, intorno alle 04.20, sono state date alle fiamme alcune autovetture parcheggiate lungo Via Nuova e Via Pellegrino Rossi in Pachino. Un incendio ampio, tanto che le fiamme ha coinvolto anche quattro abitazioni adiacenti.

Le indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore del Tribunale di Siracusa, sono state svolte con il supporto delle immagini fornite dai fotogrammi di alcuni impianti di videosorveglianza delle abitazioni vicine.

Uno dei filmati visti, riporta un uomo che, a piedi, percorreva la Via Nuova dirigendosi verso il luogo dove qualche istante più tardi è stato appiccato il fuoco alla prima autovettura.

L’angolazione di un’altra telecamera ha consentito di riprendere lo stesso soggetto che è transitato per strade limitrofe puntando, poi, sulla Via Nuova ove era parcheggiato un furgone Renault a cui è stato appiccato il fuoco. Il tratto di strada in pendenza ha favorito il propagarsi del liquido infiammabile che ha consentito alle fiamme di raggiungere le altre sette autovetture, tutte parcheggiate a poca distanza una dall’altra.

Il rogo ha coinvolto anche le facciate di alcune abitazioni rendendo particolarmente ardua l’opera di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Noto.

Secondo quanto riportato dalla Polizia di Stato di Pachino, l'uomo del video, riconosciuto in Casella, avrebbe avuto una bottiglia di plastica parzialmente celata dal giubbotto.

L'uomo è stato tradotto al Cavadonna