Il sindaco di Palazzolo Acreide Gallo e Salvini, salsiccia e polenta

C'era anche il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, ieri sera a Palermo alla cena che è seguita al raduno del partito della Padania in occasione della visita in Sicilia di Matteo Salvini.

E Gallo ha omaggiato il leader leghista con la salsiccia di Palazzolo Acreide con Salvini che non ha esitato un momento ad assaggiarla e che sarebbe rimasto estasiato dalla sua bontà.

Una foto immortala il momento e il commento del primo cittadino è chiaro: "La salsiccia di Palazzolo Acreide conquista la Padania. Salsiccia di Palazzolo Acreide e polenta, la specialità gastronomica che unirà veramente l'Italia".

Tantissimi i commenti sui social, ancora una volta, a favore e contro la scelta di Gallo.