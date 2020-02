Italiani rientrati in quarantena al campus olimpico di Cecchignola

Il premier Giuseppe Conte si è recato all'ospedale Spallanzani di Roma per incontrare il direttore sanitario e i ricercatori che hanno isolato il coronavirus. La visita del presidente del Consiglio, accompagnato dal ministro della Ricerca Gaetano Manfredi, è durata in tutto una ventina di minuti. Subito dopo è iniziato, a Palazzo Chigi, è iniziato il tavolo del governo con i rappresentanti dei gruppi di maggioranza e opposizione sul Coronavirus.

E' atterrato all'aeroporto militare di Pratica di Mare l'aereo con la sessantina di italiani che hanno lasciato Wuhan a causa del coronavirus. Dopo i controlli medici che effettuati sul posto, i nostri connazionali sono stati portati al campus olimpico della Cecchignola dove resteranno per i 15 giorni previsti di quarantena, il tempo di incubazione del virus. A bordo dell'aereo c'erano anche sei bambini.