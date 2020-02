Siracusa, pronto il nuovo Piano di protezione civile: va all'approvazione della giunta

Il nuovo piano di Protezione Civile del Comune di Siracusa è pronto.

Ne dà l'annuncio sui social l'assessore al ramo Giusy Genovesi: "Quello precedente era del 2004 - riferisce - un po' datato per essere al passo coi tempi. Si tratta di un traguardo importante e dopo il passaggio in Giunta, il Piano sarà trasmesso alla Prefettura, agli ordini professionali e pubblicato per le dovute osservazioni sul sito istituzionale del Comune".

Il progetto è frutto di una proficua condivisione con tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio e, come viene anticipato, sarà presentato alla città in un incontro pubblico. Per raggiungere tutti i cittadini sarà realizzata una campagna di comunicazione di modo che "ogni cittadino ne sia a conoscenza e sappia come comportarsi e dove reperire le informazioni utili in caso di emergenza perché - conclude l'assessore - la prima regola di protezione civile è la conoscenza".