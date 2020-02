Nel catanese, genitori le negano wi-fi e lei reagisce con la violenza: arrestata 19enne

Avrebbe aggredito i genitori una ragazza di 19 anni perchè quest'ultimi non le avrebbero permesso l'accesso al wi-fi di casa.

La ragazza, rientrata nell'abitazione dopo due giorni di assenza, voleva l'immediata accensione del router per fare una videochiamata al fidanzato, persona non gradita dai genitori. Al loro rifiuto ha tentato di aggredirli, e sono stati costretti a chiudersi a chiave nella stanza da letto. La madre le è poi andata incontro ma lei l'ha colpita alla testa con il telefonino

Sul posto i Carabinieri l'hanno arrestata e tradotta ai domiciliari