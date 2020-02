Siracusa, la Consulta civica ci riprova: domani sarà inaugurato un secondo Muro della gentilezza (stavolta in ferro)

La consulta civica ci riprova: dopo l'atto vandalico, un secondo Muro della gentilezza (questa volta in ferro) sarà inaugurato domani alle 10 presso C. Umberto corrispondente a via Rubino (ex capolinea bus urbani ed extraurbani).

La Consulta vuole "rilanciare il nuovo muro della gentilezza e dimostrate che Siracusa reagisce unita contro il vandalismo ed ogni altra forma di violenza. - dice il presidente Damiano De Simone - ci pieghiamo ma non ci spezziamo, adesso provino a spezzare questo"