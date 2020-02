Priolo, politiche abitative: incontro al Comune

Le politiche abitative al centro di un incontro che si è tenuto questa mattina a Priolo tra il sindaco, Pippo Gianni, il segretario del Sunia Cgil, Salvatore Zanghì, e Natale Motta, segretario della Camera del Lavoro.

E' stata fatta chiarezza sull’ultimo bando, quello del settembre 2019, per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare. “Così come impone la legge – hanno detto i rappresentanti sindacali – i bandi vanno rispettati; gli alloggi non possono essere occupati abusivamente e devono andare ai legittimi assegnatari”.

Il sindacato e il primo cittadino hanno pensato di intraprendere un percorso sinergico per l’assegnazione delle nuove case, che saranno costruite come da accordo già sottoscritto con l’Istituto Autonomo Case Popolari.

Si pensa anche alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa, proposto dal Sunai, affinché il Comune possa aiutare economicamente gli inquilini in affitto con basso reddito, versando ai proprietari degli immobili le quote richieste come cauzione.