Siracusa, nominati i coordinatori provinciali di Italia viva: saranno Alessandra Furnari e Tiziano Spada

Si è chiusa la due giorni di assemblea nazionale di Italia viva, presentata dal leader Matteo Renzi. Prima si è parlato dell’agenda del 2020, poi sono stati nominati i coordinatori provinciali che guideranno la fase organizzativa di Italia Viva nei territori. A Siracusa saranno Tiziano Spada, già Segretario dei Giovani Democratici che ha aderito con entusiasmo da subito al Partito di Matteo Renzi e Alessandra Furnari, assessore alle Politiche Sociali della giunta Italia.

“Accetto con grande soddisfazione la sfida lanciata da Italia Viva – dichiara il neocoordinatore Tiziano Spada – e sono convinto che il lavoro sul territorio, insieme ad Alessandra, porterà già nel breve termine ottimi risultati, ci aspettiamo infatti almeno 2000 iscrizioni, indice di un entusiasmo che si trasformerà, ne sono sicuro, in voglia di mettersi in gioco e lavorare al meglio per la collettività”.

“Sono entusiasta per questo incarico – dichiara Alessandra Furnari, l’altra coordinatrice di Italia Viva a Siracusa – auspico che questo nuovo inizio sia l’occasione giusta per riprendere i contatti con il territorio, affinché la politica torni finalmente ad ascoltare direttamente le istanze dei cittadini”.

“Italia Viva – concludono i due coordinatori Spada e Furnari – nasce ed è destinato a restare un partito senza correnti, dimostrando già in fase preliminare il suo spirito di inclusione e condivisione, con un deputato regionale di riferimento e con numerosi rappresentanti locali che hanno già aderito o sono in fase di adesione, senza contrasti ma mossi soltanto dal desiderio di tornare a fare buona politica sui territori”.