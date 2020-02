Siracusa, alimenti in cattivo stato di conservazione e privi di tracciabilità in un ristorante della zona Umbertina

E' stato denunciato il titolare di un ristorante della zona Umbertina, a Siracusa, perché nel suo locale i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Ortigia, in collaborazione con la Polizia Municipale e l'Asp hanno trovato prodotti in cattivo stato di conservazione e privi di tracciabilità.

I controlli, effettuati nel centro storico nel corso del'ultimo fine settimana, sono finalizzati al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare.

L'uomo, un siracusano di 64 anni, è stato sanzionato per 700 euro per la mancata esposizione al pubblico della segnalazione certificata di inizio attività e per diffusione musicale senza autorizzazione.

I militari dell’Arma hanno, inoltre, sequestrato 22 chili di prodotti alimentari.