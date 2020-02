Rosolini, nascondeva marijuana in casa: arrestato 46enne

Nascondeva in casa 43 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. La scoperta dei Carabinieri, nell'ambito delle operazioni antidroga, a seguito di perquisizione personale e domiciliare in casa di Luigi Garofalo, rosolinese, 46 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

L'uomo è stato tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente