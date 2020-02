Palermo, assalto a portavalori: bottino di 50mila euro

Un gruppo di rapinatori ha assalto questa mattina un portavalori che stava consegnando una sacca di denaro in un ufficio postale in via Luigi Einaudi a Palermo. Il commando, pistole alla mano, è entrato in azione intorno alle 9. I vigilantes che stavano scaricando i soldi sono stati immobilizzati, quindi i malviventi hanno sottratto un bottino pari a circa 50 mila euro dandosi poi alla fuga a bordo di motociclette. Sul posto è intervenuta la Polizia che sulla zona ha fatto levare anche un elicottero.