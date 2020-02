Siracusa, celebrata ieri la Giornata per la Vita: Sorbello "pensare la città a misura di bambino"

“Aprite le porte alla Vita”. Questo il titolo del corteo che ha sfilato ieri in Ortigia, in occasione della celebrazione della Giornata per la Vita, portatrice del messaggio pro-life.

Salvo Sorbello, presidente provinciale del Forum delle Famiglie, nel suo intervento, ha sottolineato come, per quanto riguarda le nascite, ogni anno venga purtroppo battuto il record negativo dell’anno precedente.

"Occorre concretamente sostenere la natalità perché anche da noi si registra un più accentuato invecchiamento della popolazione e la scelta di avere figli diventa sempre meno scontata - ha detto Sorbello - La città invecchia e, oltre agli anziani soli e a chi è single per scelta, non sostiene neppure adeguatamente le coppie di giovani che pure figli ne vorrebbero avere ed anche più di uno. È essenziale quindi che la nostra comunità cittadina si impegni per diffondere la cultura della vita, per rendere Siracusa più accogliente per i bambini e per le giovani madri mettendo a disposizione ed in maniera tempestiva asili nido e strutture educative adeguate"