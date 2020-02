Siracusa, Percolla confermato alla guida del Libero Consorzio

E' stato confermato, dal presidente della Regione Nello Musumeci, Domenico Percolla alla guida del Libero Consorzio.

Come si ricorda, recentemente Percolla è balzato alla cronaca sui giornali per un sequestro di beni.

“La solidarietà che mi è stata dimostrata da tanti dentro e fuori il libero consorzio – ha detto il dott. Percolla - ha un po’ mitigato l’amarezza e il disagio causati da notizie false e fuorvianti sulla mia correttezza e il mio impegno finalizzato esclusivamente al compimento dei miei doveri istituzionali. Ringrazio anche tutti coloro che mi hanno dato la possibilità di fare chiarezza sicché posso riprendere il mio impegno per proseguire il lavoro, peraltro non facile, alla guida del Libero consorzio. Il Presidente Musumeci, al quale ho rappresentato tutto il mio disagio e la mia amarezza, stato d’animo determinato dalla diffusione di false notizie, ha compreso il mio momento di stanchezza e mi ha dato sostegno e fiducia per continuare il mio impegno. Naturalmente, colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro i quali mi hanno espresso solidarietà e, conoscendo la mia integrità morale, hanno espresso dubbi e perplessità su una vicenda che continuo a ritenere paradossale”.