Pachino, a fuoco magazzino tra le serre: distrutta Ape Piaggio. FOTO

A fuoco, nella notte, un magazzino tra le serre di superficie di circa 200mq, in contrada Maucini.

Sono andate distrutte masserizie varie ed un Ape Piaggio parcheggiata a fianco della struttura. Non rilevati elementi per individuarne le cause o l’eventuale dolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme