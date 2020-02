Palermo, arriva Salvini: la città in subbuglio

Matteo Salvini sbarca oggi in Sicilia e la città è letteralmente in subbuglio.

Il programma ufficiale del leader della Lega prevede alle 16,15 la visita al mercato di Ballarò, un quartiere che vede la presenza di molti immigrati. A seguire alle 17 visita al commisaiato di polizia palermo Oreto edinfine, alle 18,30 l'incontro con i cittadini al teatro "Al Massimo nell'ambito del raduno leghista".

Imponente il dispiegamento delle forze dell'ordine per evitare incidenti.