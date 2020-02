Siracusa, "Il Pacchetto Energia Pulita. L'evoluzione del mercato elettrico italiano": il seminario a Confindustria

Si intitola "Il Pacchetto Energia Pulita. L'evoluzione del mercato elettrico italiano" il seminario che si terrà giovedì 6 febbraio, con inizio alle ore 10.00, nella sede di Confindustria Siracusa.

L'evento, a cura dell’area Politiche Industriali di Confindustria in collaborazione con Sistemi Formativi Confindustria e Formanager, costituisce un' importante occasione di approfondimento degli obiettivi e dei contenuti delle Direttive e dei Regolamenti Europei che compongono il c.d. "Clean Energy Package", approvato a maggio 2019 e con cui è stato avviato un insieme di indirizzi di politica energetica, che porteranno ad un profondo mutamento strutturale del mercato elettrico europeo e quindi nazionale.

Tra gli interventi in programma anche quello di Giancarlo Bellina, Vice presidente di Confindustria Siracusa per la Transizione Energetica e Alberto Perobon, Assessore all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità Regione Siciliana.