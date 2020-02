Oggi è il giorno del rimpatrio degli italiani evacuati da Wuhan

Oggi è il giorno del rimpatrio degli italiani dalla Cina. Il Boeing dell’Aeronautica militare, decollato alle 22 di ieri, ora italiana, da Wuhan, epicentro dell’epidemia di coronavirus, arriverà alle dieci con due ore di ritardo rispetto al previsto. A bordo ci sono una settantina di persone, fra le quali 60 italiani e il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, con medici e militari, oltre al personale dell’equipaggio. Uno degli italiani è rimasto nella città cinese in cura perché ha manifestato febbre alta e sintomi sospetti. Una volta giunti all’aeroporto di Pratica di Mare, i connazionali saranno assistiti in un ospedale da campo prima del trasferimento negli alloggi del Centro sportivo dell’Esercito a Cecchignola, dove rimarranno 14 giorni per la quarantena.