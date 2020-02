Siracusa, il cannoloterapeuta Franco Neri delizia tutti ai "Soliti ignoti"

Il trenino della cannoloterapia di Franco Neri ha fatto tappa ieri sera alla trasmissione di Rai 1 "I soliti ignoti" condotta da Amadeus.

Lui è stato "scoperto" quasi subito dalla concorrente e non ha potuto far altro che dichiarare, senza dubbi, di essere un cannoloterapeuta.

Alla fine della puntata, inutile dirlo, Franco Neri ha deliziato tutti con i suoi meravigliosi cannoli, rigorosamente preparati al momento con ricotta, cialda croccante, pistacchi, mandorle, scorze d'arancia, ciliegie candite, zucchero a velo e guarnizione di cannella.

Un piacere per il palato e per lo spirito.