Siracusa, pericoloso degrado di un palo dell'illuminazione pubblica in via Algeri: è a grave rischio crollo

Corroso alla base e con il cavo e la messa a terra scoperti. Questo lo stato di degrado di un palo dell'illuminazione pubblica in via Algeri, a Siracusa, subito dopo la scuola ormai chiusa.

La segnalazione arriva da Francesco Burgio de M5S, che è stato sollecitato da residenti della zona, preoccupati per la situazione.

Oggettivamente questo palo rappresenta un grave pericolo per l'incolumità di quanti si trovano a camminare sul marciapiede. Non solo, il cavo scoperto potrebbe attirare l'attenzione di qualche bambino che, toccandolo, potrebbe finire folgorato.

"E' assurdo che nessuno si sia accorto di nulla fino a questo momento - dichiara Burgio - è urgente che il Comune intervenga e rimuova o sistemi, se è possibile, il palo. E questo prima che possa verificarsi qualche tragedia. Bisogna avere attenzione concreta per le periferie anche perché i residenti si sentono abbandonati a se stessi".