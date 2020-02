L'Eurialo Siracusa torna alla vittoria contro Volley Academy Catania

L’Eurialo Siracusa piega in tre set la Volley Academy Catania e si riporta in vetta alla classifica di serie D femminile in compagnia della Fratelli Di Pasquale Comiso che, però, giocherà stasera la sua gara di campionato contro l’Antares Avola.

Gara sempre saldamente nelle mani delle verdeblù quella disputata ieri sera al PalaCorso. Il primo set è senza storia e si rivela più semplice del previsto per le padrone di casa che, senza grosso dispendio di energie, chiudono sul 25-8 con l’ultimo punto realizzato in attacco da Lombardi. In apertura di secondo parziale Eurialo avanti 2-0 ma ripresa dalle avversarie. Farinata, Bennardo e D’Angelo in palleggio portano sul più 3 le locali (6-3), ma le etnee (con il siracusano Maurizio Garozzo in panca come allenatore in seconda) accorciano ancora. Poi 9 punti consecutivi portano le ragazze del duo Italia-Cianflone sul 15-5 prima che un leggero calo mentale possa ridare vigore alle ospiti che si rifanno sotto arrivando a -4 (19-15). L’Eurialo però non si scompone e chiude sul 25-18. Al ritorno in campo ospiti subito avanti nel punteggio (2-0), ma riprese e messe a distanza di sicurezza dalle padrone di casa che vanno sul 9-3, grazie alle potenti e precise giocate offensive di Bennardo, Farinata, Lombardi e Di Giorgio per il 25-16 conclusivo.

“Ottimo approccio alla gara contro una squadra giovane ma ben allenata – ha detto a fine gara Daniela Cianflone – Abbiamo giocato con gli occhi della tigre, lasciando poco alle etnee. Grinta, determinazione e spirito di gruppo ci hanno consentito di giocare come sappiamo e di portare a casa la vittoria”.