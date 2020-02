Siracusa, incidente autonomo a Targia: centauro 29enne in prognosi riservata

Grave incidente stradale autonomo questa notte, poco dopo le 3, in contrada Targia, a Siracusa.

Un 29enne, alla guida di una moto, è adesso ricoverato in prognosi riservata all'Umberto I° di Siracusa.

Sul posto per i rilievi del caso la Polizia Municpale, allertata a sua volta dalla Polizia di Stato. Ancora da definire la dinamica del sinistro.