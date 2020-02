Francofonte, rubano ad anziano 45 euro: foglio di via per 2 rumene

Sono accusate di furto con destrezza commesso ai danni di un anziano di Francofonte: si tratta di due giovani rumene domiciliate a Lentini.

Grazie alla segnalazione di due persone che hanno assistito alla scena, i Carabinieri hanno rintracciato ed identificato le due donne che poco prima avevano avvicinato un anziano e, senza farsene accorgere, erano riuscite a sottrarre dalle tasche dell'uomo, circa 45 euro.

Per le due donne, già note ai Carabinieri per questo tipo di reati, è stata avviata anche la procedura per l’emissione del foglio di via obbligatorio.