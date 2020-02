Siracusa, eseguiti due ordini di carcerazione

Dovrà scontare 5 mesi e 28 giorni di reclusione per furto aggravato, commesso a Noto nel luglio 2016. Si tratta di Cristian Gallo, 34 anni, catanese, arrestato dai Carabinieri in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

Deve invece espiare 1 anno di reclusione e pagare una ammenda di 3000 euro, poiché responsabile di guida sotto influenza di stupefacenti aggravata per aver causato, a Siracusa nell’agosto del 2011, un incidente stradale: per questo un cittadino di origine slava Mohamed Behljulji di 34 anni è stato arrestato a seguito di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. L'uomo è stato ristretto a Cavadonna.