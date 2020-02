Siracusa, tolleranza zero contro chi sporca alla Borgata: controlli all'interno dei sacchetti

Tolleranza zero contro chi continua a sporcare nel quartiere della Borgata, a Siracusa.

Insieme durante l’ennesima bonifica della zona, ieri sono state aperte i sacchi abbandonati sui marciapiedi e incrociando i dati, attraverso i documenti trovati all'interno (copie di bollette, estratti conto, copie di carte di identità), risaliranno ai trasgressori residenti in città per sanzionarli.

“Così facendo – spiega l’assessore Andrea Buccheri – continueremo a scovare sacche di illegalità, individuando pure coloro i quali non sono censiti e dunque non pagano la Tari. Proseguiremo a tappeto questi controlli, utenza per utenza anche perché è nostro intento ridurre il più possibile l’evasione fiscale. Queste operazioni proseguiranno ad oltranza fino a quando non ridaremo decoro alla città. Ringrazio ancora una volta – conclude Buccheri – gli agenti dell’Ambientale e gli operatori della Tekra per il loro prezioso lavoro e l’impegno con cui svolgono queste delicate mansioni”.

Venerdì, intanto, i lavoratori della Tekra hanno effettuato il diserbo in via Blanco a Terrauzza, liberando i bordi della strada dalla vegetazione spontanea che in taluni tratti aveva invaso buona parte della carreggiata.