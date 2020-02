Coronavirus, da lunedì ponte aereo Italia-Cina: controlli in aeroporti e porti

Rimpatri da e per la Cina a partire da lunedì, protocolli di controllo negli aeroporti estesi anche ai voli in transito. Prevenzione anche sulle navi nei porti italiani: i medici potranno salire a bordo e fare analisi. Sono le prime misure prese dal Commissario Borrelli per far fronte all'emergenza coronavirus.

Intanto restano discrete le condizioni di salute della coppia di cinesi positiva al coronavirus e attualmente ricoverata all'ospedale Spallanzani di Roma.

Al momento nella struttura ospedaliera sono ricoverati "13 pazienti provenienti da zone della Cina interessate dall'epidemia e tutti loro sono stati sottoposti al test per la ricerca del virus, tutt'ora in corso". "Altri 13 pazienti sono stati isolati e dimessi dopo il risultato negativo dei test. Restano, invece, sotto osservazione le 20 persone "che hanno avuto contatto con la coppia cinese positiva all'infezione".

Intanto è stato completato e consegnato ai medici militari cinesi il primo dei nuovi ospedali di Wuhan specializzati nel trattamento dei pazienti affetti da coronavirus,i cui lavori di costruzione erano cominciati la settimana scorsa.Lo riferiscono i media cinesi, che hanno diffuso le immagini della struttura completata. La struttura,dove lavoreranno 1.400 medici militari,inizierà a ricevere i pazienti a partire da domani. I lavori, a ritmi serratissimi,sono stati giornalmente seguiti da media e tv. Un altro ospedale sarà pronto entro giovedì.